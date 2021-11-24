為對抗與日俱增的通膨壓力，市場憂心美國聯準會將加快升息腳步。因此，在科技類股領跌下，日股開低走低，午盤過後跌幅加劇。24日，日經指數收29302.66點，跌471.45點或1.58%。東證則收2019.12點，跌23.7點或1.16%。

美東時間22日，聯準會現任主席鮑爾獲拜登欽點連任。三菱日聯證券認為，股市目前不是針對聯準會主席提名一事做出反應，而是鮑爾若在連任後，主要應會解決通膨問題，應不會是放在充分就業方面。

日股的科技類股表現失準，本益比超過60倍的網路業者Z Holdings，股價下跌4.55%，而網路醫療平台商M3也跌5.03%。

人力銀行業者Recruit Holdings跌4.32%，至於手握大量全球高科技股票的軟銀，股價也跌3.31%。

半導體相關族群是主要受災戶，愛德萬測試跌4.08%，迪恩士跌3.06%，雷泰光電也跌3.29%。

另外，因日元走弱，以出口為主的汽車製造商，以及美國公債殖利率上升的受益者銀行類股，這類價值型股票反倒表現搶眼。其中，三菱汽車漲5.06%，日產汽車漲4.38%，豐田汽車也漲0.93%；金融股中，三井住友金融漲2.07%，三菱日聯金融也漲0.75%。

國際油價反彈下，激勵相關日企走高。貿易商丸紅漲1.86%，三井物產漲1.66%，住友金屬漲2.07%。

東芝跌1.56%，因有報導傳出，東芝第2大股東反對東芝將自己1分3的分拆規畫。