台南市政府農業局有邀請名廚邱英洋設計5道「鱻鯛料理」，相關食譜會張貼在FB「台南搶鱻報」上。（張毓翎攝）

台灣鯛一年四季都有養殖生產，但其冬天油脂比夏天更豐厚，因此不少老饕推薦冬天是最適合品嘗台灣鯛的季節。最近天氣轉冷，民眾冬令進補增加，台南市政府農業局24日聯合六官養殖協會和南瀛養殖協會，推廣實惠的台灣鯛火鍋切片等商品，以及用台灣鯛為主食材的料理，希望帶動天冷吃台灣鯛的風氣。

正值台灣鯛肥美鮮甜的季節，台南市農業局漁業科今天與六官養殖協會和南瀛養殖協會，辦理行銷活動，希望民眾把握台南當季優質的台灣鯛。台南市六官養殖協會理事長黃亮蒼說，台灣鯛是台南市養殖漁業代表魚種之一，也是國人餐桌上經常食用的水產品，其屬於無細刺魚種，老人、小孩都能輕鬆食用。

市府農業局漁業科長吳國霖表示，台南的台灣鯛年產量2萬8000公噸，在寒冷的天氣裡，品嘗鮮甜鯛魚肉的味增湯或台灣鯛切片火鍋，絕對是最佳選擇。如果想挑戰更進階的台灣鯛料理，農業局有邀請名廚邱英洋設計5道「鱻鯛料理」，相關食譜會張貼在FB「台南搶鱻報」上，歡迎民眾下載試做。

南瀛養殖協會輔導台灣鯛養殖戶進行台灣鯛養殖國際標準認證（ASC認證），目前共有7戶通過，另有94戶通過產銷履歷驗證；南瀛養殖協會理事長周志亮表示，近期推出台灣鯛加工商品如裹粉油炸後黃金鯛魚塊、搭配義大利麵的海鮮番茄蔬菜醬，要取得ASC認證的台灣鯛，相當不容易，希望大家多支持及採購。