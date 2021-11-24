花蓮縣府推廣農村的質樸純真，為鼓勵全縣得獎10大金牌農村社區，製作了10座木製「種子書櫃」贈送，放置在社區內增添文藝氣息，已有社區開始募書，歡迎民眾到農村漫遊，品味書香，感受農村靜與淨。

縣府農業處長吳昆儒表示，閱讀是獲得知識來源的最主要方法，閱讀能力的提昇和閱讀習慣的培養，更是影響未來競爭力的重要因素，「種子書櫃」的構想就源自於此，尤其是在花蓮純樸、靜好的農村環境下，可以抛開都會塵世的喧囂，來上一杯蜜香紅茶，安靜的閱讀，花蓮的靜與淨如此美好。

赤科山農村社區發展協會總幹事李光濱，歡迎各界捐贈好看的書，也歡迎民眾走讀赤科山，來趟四季慢遊。（縣府農業處提供／王志偉花蓮傳真）

吳昆儒也感謝農委水土保持局給予「花蓮農村好萊屋敘事詩計畫」經費補助支持，讓中央和地方協力對外展現花蓮農村的美好。

縣府表示，「種子書櫃」高約210公分，由木頭製成，門板將凸顯社區的詩句嵌入，呈現不同社區特色。種子書櫃將會放置在社區人潮聚集的空間，結合縣府農業處「農村好散步」等一系列的走讀活動，扮演打卡、指路的多樣角色，為農村社區的發展與經營做好準備。

赤科山農村社區發展協會總幹事李光濱說，感謝水保局花蓮分局及縣府農業處的用心，社區有書櫃，就缺書本，歡迎各界捐贈好看的書，也歡迎民眾走讀赤科山，來趟四季慢遊。

獲贈書櫃的第二屆花蓮縣金牌農村競賽10大得獎社區，包括壽豐鄉豐山社區、玉里鎮赤科山農村社區、光復鄉大全社區、瑞穗鄉富源社區、吉安鄉干城社區、鳳林鎮北林三村社區、花蓮縣原住民新部落發展協會、花蓮縣織羅部落文化傳承經濟發展協會、玉里鎮松浦社區、壽豐鄉吉偉帝庵原住民部落發展協會。