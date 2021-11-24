2021印尼羽球公開賽24日進行第2天賽程，本日台灣女單白馭珀、男單王子維、男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵輪番上陣，率先登場的白馭珀上演大逆轉，以14比21、21比18、21比11擊退丹麥選手克里斯多佛森（Line Christophersen），順利晉級16強。

印尼公開賽23日黃金男雙「麟洋」李洋／王齊麟與男單一哥周天成都直落二勝出，24日沒有賽程、替中華隊隊友加油，首場世界排名第39的白馭珀對上世界排名第27的克里斯多佛森，這是雙方生涯首次過招，首局白馭珀雖已連拿3分開局，但克里斯多佛森靠著一波7比0高潮站上領先，白馭珀一度追到只剩1分落後，可惜沒能超前，首局被對手先搶下。

次局白馭珀和克里斯多佛森8度平手，雙方17比17僵持時，白馭珀連搶2分再將氣勢要回來，趁勢將局數扳平；決勝第3局白馭珀一路領先，先帶著11比5領先進入技術暫停休息，回到場上後持續穩住優勢，最多曾領先達8分，比數形成15比11後，白馭珀再以連得6分關門，漂亮收下勝利。

稍晚男單世界排名第11王子維出戰世界第24印尼選手蘇吉雅托（Tommy Sugiarto），雙方2015年交手過一次，當時大戰3局由王子維勝出，晚間男雙世界第20盧敬堯／楊博涵挑戰大會第8種子、世界第15俄羅斯組合伊凡諾夫（Vladimir Ivanov）／索佐諾夫（Ivan Sozonov），兩方人馬之前對戰過5次，「楊肉盧」2勝3敗略居下風。