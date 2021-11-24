為了協助業務新人活過適應期，或快速茁壯，壽險公司除了上課、導師制、財務補助、提供孤兒保單客戶名單外，現在已精進到提供「好客」名單，新光人壽即訴求透過人工智慧（AI），依不同保單篩選出成功機率高的「好客名單」，每位業務員約可分到10多個潛在客戶，好客成交機率比一般客戶高出兩倍。

大型壽險公司現在紛紛主打自家業務行銷工具，可協助業務員更精準找到可以成交的客戶，如國泰人壽、中國人壽、台灣人壽等，都訴求每天會跑出建議拜訪客戶名單、建議話題、客戶可能感興趣的保單等，有助拉高業務員拜訪客戶的成交機率。 新壽是以防詐的好人系統出發，逐步擴大到業務員的好客篩選系統，近來強調其AI系統再升級，首次導入Appier特有AI技術，將跨裝置的數據與客戶關係管理系統（CRM）歸戶整合，完整客戶的輪廓，找出客戶保障缺口。

新壽表示，近期陸續針對健康險、長照險等不同保單的保障內容與保單特性，篩選出可能感興趣且也正好缺乏此保障，且有購買力的好客名單，再交給業務員，果然成交機率比業務員四處拜訪、亂槍打鳥高出許多，亦可減少業務員踫壁、心靈受創的機會，有助提高業務員存活率及收入。

據新壽依某檔健康險需求分析，30歲以下好客就占所有好客名單的56％，即年輕人保障會相對較少，需要逐步強化，若是20歲以下，多是既有保戶的子女，可能就是會拜訪被保險人的爸媽，提醒可趁保費相對較便宜時，強化小朋友的醫療保障。

主要壽險公司年底還有一波業績或增員競賽，今年壽險公司業務員因第二季到第三季疫情阻礙，拜訪客戶及招募人員都受影響，估計年底會再拼一波。