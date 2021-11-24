諾基亞Nokia今正式宣布旗下T系列第一台平板T20在台灣上市，搭載10.36吋2K解析度螢幕、8200毫安培電池、15瓦快充、AI降噪雙麥克風，重量僅有465公克，早鳥建議售價為6490元，預計11月30日在於全台Nokia 品牌體驗櫃、momo購物網、PChome線上購物、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮購物等眾多電商限定通路正式開放訂購。

經營諾基亞手機與平板品牌的HMD Global執行長Florian Seiche表示，觀察到民眾對於平板的需求在疫情爆發後大幅提升，從遠距辦公到影音串流服務，HMD Global因而推出首款Nokia平板T20。

HMD在台導入的Nokia T20為WiFi版，搭配單一容量規格4GBRAM、64GB儲存空間，Nokia T20配備同級產品中最大10.36吋螢幕、支援2000x1200像素的2K高解析度，Nokia T20搭載8200毫安培電池，可連續播放10小時的影片或進行7小時的視訊，相較市面上同級產品整整高出25%電量，T20也內建Nokia研發的空間環繞聲技術OZO Audio與OZO Playback加持的立體揚聲器，提供360度立體音頻，為因應遠端辦公、線上視訊等需求，T20透過AI降噪雙麥克風，使用戶聽、說都清晰，HMD並保證T20將有3年安全更新及2年作業系統更新。

另外，延續Nokia系列手機與Google的合作傳統，T20支援Google Kids Space，只需一個帳號，父母便可透過Google Family Link的家長監護功能來設置使用時間與遠端批准特定內容，