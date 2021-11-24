台中國家歌劇院「玩．劇場－青少年創意工坊」，因應疫情將實體課程轉為線上版「玩．劇場－PLAY」，舞蹈篇及戲劇篇12支影片寓教於樂登場。其中，最受矚目的戲劇篇「新手表演班」，是由疫情期間爆紅的「嚎哮排演」，以幽默、詼諧的「嚎哮風格」大展魅力。

歌劇院表示，「玩．劇場－青少年創意工坊」是青少年們很期待的暑期實體活動，今年因疫情將實體課程轉為線上版「玩．劇場－PLAY」，為18歲以下青少年朋友所設計的12支線上學習影片，分為舞蹈篇「這不是你想像的現代舞教學」及戲劇篇「新手表演班」，分別由微光製造與嚎哮排演企劃與製作。

「新手表演班」自11月28日起連續4週，每週日推出1集，引領青少年們進入充滿創意與想像的戲劇世界；「這不是你想像的現代舞教學」則自11月6日起，連續8週，每週六上架1集。

今年5月疫情期間，在台中立案的喜劇團體「嚎哮排演」以《端午不返鄉，來學點英文吧！》爆笑防疫影片，在網路突破34萬瀏覽次數爆紅。「新手表演班」即由「嚎哮排演」的靈魂人物黃建豪、蕭東意及資深劇場演員蔡佾玲、廖晨志等人分別擔任4集影片講師，從自身學習表演的經驗引導新手演員基本功。

「微光製造」藝術總監王宇光、核心成員李尹櫻曾擔任2020年「玩．劇場－青少年創意工坊」導師，帶領青少從不知道身體如何舞動，到群體共創舞作。今年推出8集、每集僅5分鐘影片，資深舞者李尹櫻、王鎮倫運用生活場景及日常動作，加入表情、物件、音樂、燈光與舞伴等不同媒介，讓青少年認識「從動作到舞蹈」過程。