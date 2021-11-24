面對近來台灣治安嚴重敗壞，街頭鬥毆事件不斷，甚至有超商店員為落實中央政策防疫措施，勸導顧客戴口罩時遭到殺害。總統蔡英文22日在臉書上發文表示，政府會持續檢討近來的治安問題，並提出3個關切的重點。不過，前立委沈富雄直言，蔡英文提的這3點其實都是「大而無當，隔靴搔癢」，他並指出，問題在於為何現在大家突然喜歡打架。

蔡英文22日晚間在臉書上表示，最近治安事件頻傳，包括台中、桃園超商店員遭攻擊事件，台中兩起球棒打人事件以及今天的新北槍擊案。這幾起治安事件雖然各有原因，但民眾的憂慮與不安，政府也已經持續加強作為與檢討。

蔡英文也提出三項關切的重點：

第一，對於組織性的幫派暴力事件，政府絕對不會容忍，已經要求內政部，針對幫派犯罪加強取締，並且執行全國性同步打擊幫派犯罪專案行動。

第二，針對夜間工作（超商大夜班員工），政府會與業者進一步討論、協調，運用科技及相關軟硬體措施，提升保護機制，並加強夜間巡邏，給予夜間工作者更完善的保護。

第三，對於嚴重精神疾病患者的身心狀況，政府會持續增加量能，透過心理衛生中心、社會工作人員、關懷訪視員，定期提供患者家庭關懷協助，協助患者穩定就醫與服藥，穩定其情緒。同時，政府也會強化追蹤及預警機制，預防不當暴力事件的發生。

對此，沈富雄23日在論節目《少康戰情室》中表示，蔡英文提的那3點，都「大而無當，隔靴搔癢」。沈富雄認為，應該要討論的是，為什麼忽然間大家都喜歡打架？暴戾之氣是這樣上來的，「大家拿球棒其實蠻斯文的，在外國的街頭小霸王才不拿球棒，都是動槍動刀」。

沈富雄指出，這個社會一定有一股鬱悶之氣，所以大家會覺得沒打架手會癢，通常在經濟走下坡、經濟敗壞、大家沒有錢花的時候，心情就會不好，就會打架。