本月25日起，民眾不需預約即可至指定醫療院所施打疫苗，但不少民眾擔心，這項政策可能導致醫療院所人力更加吃緊。對此，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇提出個人看法，認為各單位成立常態專門團隊，專門處理防疫相關業務，才是明智之舉。

姜冠宇今在臉書發文表示，開放混打以及各醫療院所隨到隨打的政策，讓不少人擔心過程會混亂出錯。他指出，對應最近的二劑打氣低、害怕混打造成混亂，或是隨到隨打造成量能負擔等問題，這些需求政策都是對的，但供應政策卻遲遲不見改善。

姜冠宇提到，至今醫療院所供應的「額外人力」，多是犧牲自己假日、或侵佔病房業務與看診時間的醫護，電話詢問「明天你有沒有空、後天他有沒有空？」根本是常態，人力不足問題早已浮上檯面。

姜冠宇認為，成立整合防疫事務的專門團隊，才是明智之舉，由負責團隊專門處理篩檢、打疫苗、追蹤確診病人等相關業務，要比補貼經費更值得，如果未來疫情趨緩，再將該部門縮編就好，與過去為失智老人增加成立老年醫學團隊，是一樣的道理。

姜冠宇坦言，想要疫苗門診隨到隨打，就應該成立專門團隊對應這些問題，並表示，台灣準備春節第一波考驗時，也可將防疫事務常態化列入考量，才能有效減緩人手不足的問題。