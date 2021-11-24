神達(3706)今舉行法說會，總經理何繼武表示，對明年展望樂觀，在資本支出方面會針對2大面向，包括智能製造和綠能投資。明年的投資區域包括台灣、美國和印度等。

神達控前三季合併營收為324.54億元，年增5%，稅後淨利114.22億元，較同期成長達469%，EPS 9.56元。神達控獲利大成長，但前3季的毛利率和營益率都低於去年同期，前3季毛利率為9.75%，營益率為-0.09%。前3季獲利主要來自轉投資TD SYNNEX Corp.於9月初合併Tech Data發行新股，神達持股比例降低，依IFRS規定，由「權益法」改為「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」，因而認列一次性評價利益及估列相關所得稅後的處分利益為68億元，約當EPS 5.68元。

神達今年業外大進補，除有上述一次性持股評價利益之外，第二季因處分美國Concentrix持股與中國資產，稅後淨利達29.49億元，EPS 2.47元，上半年EPS為3.03元。

何繼武表示，目前料況仍然吃緊，公司將小心謹慎管理。

今年因缺料等產業不利因素衝擊，神達的伺服器與車電業務均遭壓抑，10月合併營收27.03億元，較上月下滑11.84%，年減27.4%，創今年新低，表現低於預期。