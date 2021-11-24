晶華(2707)國際酒店集團今（24）日舉行媒體茶敘，宣布將持續深耕台灣，目前國內尚有6處據點籌備中，將陸續在2025年前開業，屆時集團旗下飯店據點將突破20間、共3000間客房，藉此強化品牌效益、擴大服務範圍，提供消費者更多元選擇。

此外，晶華亦積極評估進軍海外市場，預期可望在美國及日本有所斬獲，屆時可望大幅提升集團國際知名度。同時，明年工作重點將聚焦於品牌豪宅、飯店＋豪宅的綜合體開發，將先前在美國波士頓、黑山港、印尼雅加達、越南富國島等地的成功經驗帶回台灣。

晶華目前在全台共有15家飯店、近2500間房，目前尚有6間新據點籌備中，分別位於新北投、林口等地，分屬晶英、晶泉丰旅、捷絲旅品牌，將陸續於2025年前開業，屆時集團旗下飯店總數將突破20間、共計3000個房間。

據了解，晶華籌備中的新據點，包括向富邦人壽承租籌備的北投晶泉丰旅，接受東森集團委託經營的林口晶泉薈旅、頭城晶泉丰旅外，在日月潭、桃園及墾丁均有據點籌備中，預計將分別掛上晶英及捷絲旅品牌。而美國及日本則預期先以捷絲旅品牌進軍。

同時，晶華明年亦將聚焦於品牌豪宅及飯店＋豪宅的綜合體開發。集團先前在美國波士頓、黑山港、印尼雅加達、越南富國島等地成功規畫並管理麗晶豪宅（Regent Residences），均在正式開工前締造全數完銷佳績。

晶華表示，集團除可將先前的成功經驗複製回台灣，且相較於其他國際酒店集團，晶華可在台灣執行品牌豪宅的物業管理，晶華的餐飲實力及將心比心的服務品質，有助於突顯物業差異化，加速物業銷售速度並提高資產保值性。

晶華指出，飯店與豪宅共構的綜合體開發，可讓業主透過銷售豪宅的收入提前將飯店的興建成本回收，日後經營飯店則會持續擁有長期且穩定的現金流，這樣的開發模式將能創造開發商、住宅客戶及管理公司三贏的局面。