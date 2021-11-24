金門金寧鄉沙崗一帶農地今天發生鳥群大量暴斃，目前已尋獲67隻死亡個體，其中又以雁鴨科的花嘴鴨居多，現場讓人怵目驚心。縣府農林科與〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉現場勘查，發現有人特意撒佈酒糟，若確認是蓄意毒鳥，「凶手」最高可依違反野生動物保育法罰款30萬元。

臉書社群網站今天貼出沙崗地區大量鳥類死亡，縣府建設處接獲通報，即與金門縣野生動物救援暨保育協會趕赴現場調查，在沙崗農場周邊的排溝中，陸續打出撈死亡個體，避免再遭其它動物誤食。

沙崗農場周邊的排溝中，陸續打撈出死亡個體。（金門縣府農林科提供）

現場清查有76隻之多，其中以大型水鳥花嘴鴨最多，另有白鶺鴒、小水鴨、綠頭鴨及紅冠水雞，現場慘不忍睹。因死亡地點集中於排水道沿線，且有特意撒佈酒糟情況，疑似為中毒死亡，協同調查的金門縣動植物防疫所已現場採樣，送請農委會家衛試驗所及農業藥物毒物試驗所進行疫病及毒物之分析比對。另為釐清是否為蓄意毒鳥案件及避免水系遭受汙染，也聯繫警政單位協助調查和及加強周界巡邏。

縣府建設處說明，未遵行農藥管理法的規定使用農藥，可處新臺幣1萬5000元至15萬元罰鍰。若為騷擾、獵捕一般類野生動物，將依野生動物保育法規定，處2萬元至10萬元罰鍰，如為蓄意以藥物毒殺野生動物，將違反野生動物保育法規定處新臺幣6萬至30萬元罰鍰，如有毒害保育類野生動物者，將處6個月至5年的有期徒刑，得併科20萬至100萬元以下罰金，希望民眾莫以身試法。

建設處也呼籲，近期即將進入小麥播種期，田間仍殘留上1期高粱的穀粒，會有許多鳥類啄食，建議民眾採驅離方式即可，切勿採用毒殺或陷阱等違法方式，避免誤觸相關法令；若使用劇毒殺害鳥類，經由食物鏈的傳播，極有可能會影響其他的物種，也會帶來土地農藥殘留問題。