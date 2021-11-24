台北市長柯文哲力推「台北通APP」，遭議員輪番砲轟資安拉警報，置市民權益於身外。柯文哲24日大動作率市府諮詢團隊回應質疑，直言他最近看見有人發起退出台北通、頻被議員質疑，因此氣到下令未來市府處理資料者，均不得掛有黨籍，也重申絕不會販賣市民個資。

台北市政府資安疑雲連環爆，先是柯文哲語出驚人表示，成立資料治理委員後會研議民眾個資去識別化後買出商用，接著又被議員抨擊設置大數據中心未來恐淪台灣民眾黨「戰情室」，還有議員爆料市府已因防疫實聯制蒐集近5000萬筆資料。

柯文哲今舉行「智慧政府市民e『同』行」記者會，資訊局長呂新科強調，台北通作為市政服務入口，透過單一識別服務平台申辦會員，除記錄註冊資料外，其餘資料如健康、圖書紀錄，只會存在各服務機關的資料庫內，不會留在台北通和單一識別服務平台內。

呂新科指出，過去市政服務多採用臨櫃申辦、各網站管理，因此民眾身上會有多個帳密須個別管理，但北市府有意建置單一識別服務平台，透過一組帳密開啟各項市政服務，等於一個市民只擁有一把鑰匙，同時也強化個資保護及資安防護層級。

呂新科說，北市府同時也遵循中央法規「個人資料保護法」，並訂定「台北市政府單一識別服務作業要點」，在「所告知之特定目的範圍內」執行，民眾申辦帳戶前也會徵求當事人同意才存取資料。

除局處首長正面回應議員質疑外，柯文哲也重砲表示，近來有人有意發起退出台北通活動，議會也常有議員質詢，被質疑做這件事有政治目的，氣得他下令，未來北市府處理資料人員都不可有黨籍，哪個黨都不行，因為這就是人民不相信政府的最大癥結點。

柯文哲重申，去年北市成立數位資料治理委員會，研議資料使用、個資保護等，但這件事應該是由國家先做，台灣明顯腳步較慢，但也不可能繼續等，即使過程中會被質疑，也不要因為怕被罵就什麼都不做，因為他的政治理念就是「該做就要往前做」。