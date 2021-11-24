近年醫療糾紛頻傳，為避免醫療院所、醫生和當事人為冗長法律訴訟頻頻跑法院，嘉義縣衛生局2018年加入衛生福利部「多元雙向醫療爭議處理機制試辦計畫」，近4年來已調處30件醫療糾紛案，調解成功率近3成，甚至還讓1名睪丸被誤切民眾不用上法院，45天內就獲得300萬賠償。

因應嘉義縣有4家醫院、267家基層診所，分布於18鄉鎮市，衛生局2013年起結合南區醫療網輔導轄區醫院成立醫療糾紛關懷小組，另輔導縣內醫師公會成立關懷小組，協助基層診所醫療爭議事件處理管道，並辦理醫療事故預防及爭議處理法教育等訓練，提升醫療機構及醫事人員認知，為民眾權益把關及建構安心的醫療環境。

嘉義縣衛生局2018年加入衛生福利部「多元雙向醫療爭議處理機制試辦計畫」，今年獲110年度醫療事故關懷服務「公務組」績優獎。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2018年衛生局又加入衛生福利部「多元雙向醫療爭議處理機制試辦計畫」，成立專家諮詢小組，針對醫療爭議案件提供醫病溝通管道，協助民眾調解申請，並與嘉義地方檢察署建立醫糾調處聯繫，在醫療、法律專業人員及社會人士協助下，讓醫病雙方加以溝通，在不評判過失下，以公正第三方角色協助釐清爭議。

衛生局醫政科長林淑華指出，醫療糾紛調解是希望在醫療、法律等專家協助下，讓兩造雙方針對彼此訴求加以溝通，以達到大家都滿意的結果，也因為機制完整，進入司法訴訟的案子逐年下降中，更讓衛生局獲110年度醫療事故關懷服務「公務組」績優獎，今由衛生局長趙紋華出席衛生福利部頒獎典禮接受表揚。

衛生局長趙紋華表示，社會進步，民眾對醫療品質要求與維護自身權益日益提高，網路快速發展提供知識共享平台，醫學知識取得容易，糾紛案件因此增加，更造成醫病關係緊張，因此事前充分溝通，事後懇切說明，彼此尊重建立具信任度的醫病關係，才能達到醫病和諧，減少糾紛發生。