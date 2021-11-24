【LIVE直播】「重啟核四」第三輪意見發表會 黃士修迎戰民團副執行長蔡中岳｜2021.11.24

第17案「您是否同意核四啟封商轉發電？」在下午5點登場，由第17案領銜人黃士修擔任正方。(圖/擷自直播畫面)

第三場「重啟核四」第三輪意見發表會，反方代表人為地球公民基金會副執行長蔡中岳。(圖/擷自直播畫面)

公投四大案將於12月18日投票，其中「反萊豬」與「重啟核四」議題引發高度關注。中央選舉委員會今日（24）舉辦第3場次全國性公民投票案意見發表會，第17案「您是否同意核四啟封商轉發電？」在下午5點登場，由第17案領銜人黃士修擔任正方，反方代表人為地球公民基金會副執行長蔡中岳。黃士修表示，「我是台中人，我同意重啟核四，救肺減空汙」，他更指出，「核四重啟，中火關一半」。

黃士修先是秀出告發書，指自從和許永輝辯論後，收到收到很多告發建議，在與律師團討論後，花了很多時間時間整理相關事證，並送往北檢交由檢方偵辦。民眾要真相，如果許永輝說的是真的，就是瀆職。

黃士修指出，關於斷層問題，日本九州有斷層，但卻是最快重啟核電廠，同時經濟部也刻意誤導耐震。台中有多條活動斷層，還建有天然氣接收站和儲氣槽，比核四還脆弱，這是無視台中鄉親面對空汙、斷層，北部核四蓋好，就能減少火力發電。

黃士修直言，「我是台中人，我同意重啟核四，救肺減空污」。重啟規劃裡提到，經濟部長王美花說地質調查好幾年；中部有活動斷層，會說台中要進一步進行地質調查，市民再通通搬回來嗎？

黃士修也說，雖然現在自己都住在台北，但沒忘記台中的親朋好友受到空汙問題困擾，反核團體跳針核廢料和斷層問題，這是人話嗎，將心比心，「核四重啟，中火關一半」。

黃士修表示，很高興蔡中岳有細看重啟規劃，但他可能沒仔細看清楚，地質調查比較無法評估十時程，那中南部要不要做地質調查？難道台中、高雄的鄉親全部都要撤離家鄉嗎？否則死傷比福島嚴重，當初的疏散是不科學的。

黃士修坦言，自己為何拿到的是內部文件，因為有些數據只有是在政府機構中服務過才知道，不是外部寫得出來的，怎麼會是憑空捏造？15年算法的說帖，是經濟部2019年時根據2018年的舊素材拼湊出來的，N+7的邏輯蔡中岳剛也示範過，就是民進黨的說法。

黃士修還舉出外國的案例指出，封裝好的、有錢領的核廢料，跟每天殺人的空汙，要哪一個放你家？自己承諾將第一場說明會留給蘭嶼核廢，今天再次承諾，核四公投通過之後的聯訪，會訴求將蘭嶼核廢遷回三座核電廠的低放射性倉庫，希望更多人認清楚核廢無害。即便公投沒通過，他也會 訴求 核廢最終處置和蘭嶼核廢脫鉤，這是漢人虧欠原住民的，這是我對蘭嶼原住民的承諾。

黃士修更說，蔡中岳提到，再生能源投資超過核能，很好啊 妳爸媽辛苦把你養大 找到好工作 薪水比爸媽高 反過來說爸媽是廢物 要被社會淘汰，反核人士就是這種不肖子；反核人士會說，核四蓋了20幾年，發不出一度電，如果有一個孩子從小被家暴，活到18歲後我對他說，你活到18歲1毛都沒賺，我要把你掐死，這有人性嗎？核四一度電只要1.4元，反核團體自己認證核四發電很便宜，而且核廢料可以處理 核四商轉每年省600億；不商轉，台電破產倒閉，火力發電被財團把持，這是我們要的未來嗎？