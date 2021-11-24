警方逮捕竹聯幫地北堂等11人涉嫌經營詐欺水房。（圖／李文正翻攝）

北市八大行業已於11月16日恢復營業，警方連續6日規劃「安城專案」，打擊不法犯罪組織。（圖／李文正翻攝）

警方在柳等人住處起出現金32萬、人頭帳戶、鎮暴槍等物品，訊後依組織犯罪、詐欺、洗錢防制法等罪移送檢方後續偵辦。（圖／李文正翻攝）

涉嫌在2014年犯下信義分局薛姓偵查佐聚眾鬥毆致死案的樊豪，遭判刑7年6月定讞後，拒不到案執行逍遙法外，與23歲女友同居享樂，北市刑警大隊科偵隊，去年偵辦蕭叡鴻「詐欺水房」案時，發現30歲竹聯幫地北堂堂主柳聖璠，以及中山聯盟幹部周柏融與樊豪有聯繫，陸續在今年5月開始逮捕11人，並在柳等人住處起出現金32萬、人頭帳戶、鎮暴槍等物品，訊後依組織犯罪、詐欺、洗錢防制法等罪移送士林地檢署後續偵辦，本月22日在新北市新莊區攻堅逮捕樊豪歸案。

北市刑警大隊調查，涉嫌信義殺警案的34歲樊豪分別在2016年、2018年因組織犯罪、槍砲等罪遭判處徒刑4年，拒不到案執行遭通緝，今年5月，殺警案遭判處徒刑7年6月確定，一直躲藏新北市新莊地區，以朋友名義租房，與女友同居。

警方去年逮捕中山聯盟成員蕭男，調查發現柳男已投入竹聯幫地北堂，經營詐欺水房，將人頭帳戶將給機房進行詐騙，將假投資、虛擬貨幣、博弈詐得上千萬贓款，「化整為零」分別匯入不同帳戶，由車手進行提領，經過長期的監控，發現柳等人與樊男常有聯繫，因而鎖定樊豪的住處。

專案小組陸續在今年5月間逮捕柳等5人到案，並起出現金32萬、大批人頭 金融帳戶、鎮暴槍、毒品、點鈔機及賓士車一輛等贓證物，發現有上百人受害，後續要逮捕6名車手，全案依違反組織犯罪防制條例、詐欺罪、毒品危害防制條例、槍砲彈刀管制條例及洗錢防制法等罪嫌移送檢方複訊。

北市八大行業已於11月16日恢復營業，警方連續6日規劃「安城專案」，打擊不法犯罪組織，專案期間共計查獲治平專案組織犯罪2件、含治平對象2名、共犯20名，涉嫌非法持有槍枝7件7人，起獲各式槍枝7把、子彈69顆，期間同步加強各項路、臨檢等勤務作為，並於 本段期間內查獲偵破各類刑案640件、犯嫌743人及各類逃犯101人等成效。