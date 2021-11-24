「Iriki」不只拔自己身上的毛，還開始去拔老公「迪亞哥」腰部及腿部的毛。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

台北市立動物園金剛猩猩「Iriki」日前出現頻繁拔毛的動作，園方指出，在金剛猩猩「Iriki」來台之前，荷蘭「猴山靈長類公園」就曾告知，「Iriki」有拔毛行為，今年8月起，保育員觀察到「Iriki」再度出現明顯拔毛行為，身上多處有禿毛情形，這次最頻繁有一天拔毛62分鐘的紀錄，甚至還去拔老公「迪亞哥」腰部及腿部的的毛。

保育員指出，在發現「Iriki」的手部及頭部出現禿毛塊，當下便先補充植物蛋白粉，情況到了10月中仍未好轉，並立即做照養改善措施，甚至在11月開始投入人力，開始24小時的動物行為觀察與分析，目前「Iriki」的拔毛行為已有明顯下降，仍有待更長時間的持續觀察，保育員才有機會採取適當措施。

動物園表示，為了改善「Iriki」的拔毛行為，保育員翻閱研究報告、開會討論並向荷蘭猴山靈長類公園請教，陸續開始針對飲食、行為及環境3方面11項照養改善措施。

動物園指出，在飲食方面，除了改變食譜、餵食順序及餵食次數，還會提供亞麻籽、鐵劑、磷酸鈣等營養劑；行為部分，為了避免「Iriki」感到無聊，保育員提供更多植栽、將食物放在不易取得的地方，並放置竹筒、麻布袋、吊床等豐富化玩具。

此外，園方還嘗試精油、花茶、寵物用放鬆噴霧，並在戶外活動場貼上反光玻璃貼，為金剛猩猩家族遮蔽遊客的視線，同時不定期開放戶外活動場讓金剛家族自由進出，增加活動的空間與刺激。

保育員指出，11月起，開始針對「Iriki」的拔毛行為透過監視影像做24小時的分析，發現一天拔毛達62分鐘，經過園方調整各方面的照養15日後，拔毛時間已縮減至一天10分鐘以內，近期則幾乎很少再觀察到拔毛行為。