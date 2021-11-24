櫃買中心24日表示，將與證交所、期交所與集保公司共同於北、中、南部舉辦4場「推動我國採用國際財務報導準則IFRS研討會」，就近年來國際財務報導準則（IFRSs）新修訂趨勢及常見之會計實務議題等進行宣導。

本次研討會訂於11月30日（新竹喜來登飯店）、12月2日（高雄漢來飯店）、12月15日（台中長榮桂冠酒店）、及12月20日（台北亞都麗緻飯店）舉行，邀集上市、上櫃、興櫃及公開發行公司財務會計人員參加。

櫃買中心指出，為使宣導內容能更貼近公司實務上的需求，除邀請金管會證期局代表進行行政函令宣導外，並由會計師事務所代表分享111年及112年起適用之IFRSs新修訂重點，並解析近期發布之IFRSs問答集等實務議題，期能協助企業儘早因應及解決實務交易之會計處理與適用疑義。有關本次研討會之詳細議程及課程講義之下載等，詳櫃可查詢買中心網站（網址https://www.tpex.org.tw/event/web/supervise_IFRS110/）。