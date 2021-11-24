國喬（1312）伴隨ABS、PS行情高檔支撐，前三季淨利50.45億元，年增136％，營運賺逾半個股本，EPS5.56元。下半年漳州奇美45萬噸ABS新產開出，挹注營運動能。法人推估，今年EPS有望衝6.5~7元水準。

展望後市，明年ABS計畫新增產能超過150萬噸，SM新增產能更高達400萬噸以上，產業供需轉寬鬆下，將使營運變數較多。

國喬台灣SM年產37萬噸，還有年產12萬噸ABS、6萬噸PS；大陸鎮江奇美（持股30.4％）85萬噸ABS、50萬噸PS。營收結構以ABS/PS合計40％；SM36％，包材、PA66各約7％、6％，媒體9％。

國喬轉投資大陸鎮江奇美、漳州奇美持股皆約3成，漳州奇美年產能45萬噸ABS9月開始量產出貨。受惠報價仍高檔震盪，且ABS廠鎮江奇美貢獻獲利仍高，第三季EPS1.6元，優於法人預期。

SM報價回穩，國喬10月營收年增27.99％；前10月營收年增44.4％。惟ABS及SM供需明顯轉鬆，利差收斂趨勢已現，法人預估，第四季獲利動能恐趨緩、收斂。

SM近幾年新增產能亦大增，2021~2022年SM將開出大量產能約1000萬噸，占大陸目前產能比重83％，且今年下半年至明年上半年新增產能超過400萬噸，亦將不利於產品報價及銷售，增添明年營運考驗。

此外，大陸2021年新增ABS產能約80萬噸（包含轉投資漳州奇美開出45萬噸），預期影響有限，SM下游PS、ABS企業利潤雖較前期縮水，但整體仍處盈利狀態。2022年起將有170萬噸產能陸續開出，使大陸產能增加37％，ABS供需於2022年由吃緊轉為寬鬆，恐壓抑獲利推進力道。