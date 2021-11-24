高雄47歲鄭姓男子在一場工安意外中失去右手4根手指，高雄博田國際醫院骨科部長呂俊寬及醫師林高田共同操刀，將鄭男的右腳趾移植到右手食指，讓他右手重生，能再次寫字、提物。（洪浩軒攝）

高雄47歲鄭姓男子在一場工安意外中失去右手4根手指，高雄博田國際醫院骨科部長呂俊寬及醫師林高田共同操刀，將鄭男的右腳趾移植到右手食指，讓他右手重生，能再次寫字、提物。（洪浩軒攝）

高雄47歲鄭姓男子在一場工安意外中失去右手4根手指，高雄博田國際醫院骨科部長呂俊寬及醫師林高田共同操刀，將鄭男的右腳趾移植到右手食指，讓他右手重生，能再次寫字、提物。（洪浩軒攝）

高雄47歲鄭姓男子在一場工安意外中失去右手4根手指，高雄博田國際醫院骨科部長呂俊寬及醫師林高田共同操刀，將鄭男的右腳趾移植到右手食指，讓他右手重生，能再次寫字、提物。（洪浩軒攝）

高雄47歲鄭姓男子在一場工安意外中失去右手4根手指，僅剩拇指完好，等同右手全廢，高雄博田國際醫院骨科部長呂俊寬及有「接指大王」稱號的教授林高田共同操刀，將鄭男的右腳趾移植到右手食指，讓他右手重生，能再次寫字、提物，甚至操作怪手。

鄭男在工地從事機械操作員，但他不幸在2019年12月30日被工地內鑽土機重物壓傷右手，導致右上臂橈尺骨嚴重骨折，且右手第二指到第五指的骨頭、神經全被壓碎，手指受傷部位必須全部切除，由於鄭男慣用的右手僅剩大拇指，讓他生活遇到極大困難。

鄭男與博田醫院討論後，選擇執行「腳趾移植手指顯微重建手術」，成功將鄭男的右腳食趾連同骨頭、肌腱、神經、血管同時移植到右手食指，術後2個月鄭男已經開始可以運用移植來的腳趾頭與原先的大拇指進行物品拿捏及寫字的動作。

此次為鄭男主治執刀的醫師是自己也為斷指病患的呂俊寬及接指權威醫師林高田，手術中由2位醫師同時間分別進行手、腳顯微分割移植手術，再合力將鄭男腳趾的所有構造與手部結合，目前鄭男已經可以靈活運用移植的腳趾，未來經過長時間復健，將能有更大角度的伸張運動，在生活上會更加自如。

鄭男表示，受傷後看到自己右手只剩大拇指，當時信心全失，他也曾嘗試將慣用手改到左手，但他遲遲無法適應，因此決定將腳趾移植到手指，手術後，讓他在生活上方便許多，他也開玩笑指稱，覺得術前、術後最大的差異就是上廁所拉拉鍊可以輕鬆完成，目前他也已經回到工作崗位，開吊車、操作怪手都已經不是問題。

呂俊寬指出，鄭男腳趾移植後並不會對腳部的活動有所影響。由於手術過程中不單只是移植腳趾的骨頭及皮肉，主要還有接血管、韌帶及神經，所以移植完成後鄭男不僅可以正常伸屈，未來待神經固定後，移植部位的觸感會更加明顯，到時候也可以再做更精細的動作。