被愛情衝昏頭恐會釀成人命，印尼日前發生一起兇殺案，45歲富商納斯陸丁（Nasruddin）不聽勸娶小20歲海露（Virgita Legina Hellu），未料遭妻和小王密謀奪命，慘死刀下。

根據外媒綜合報導，納斯陸丁從事黃金買賣，愛上其貌不揚的女傭之女海露，不但砸大錢幫她整形，還執意跟海露結婚，宛如偶像劇的人生因此在現實生活中上演，海露順利當上富豪之妻，納斯陸丁也很疼愛老婆，不惜掏腰包供她花用，甚至原諒海露婚後多次外遇，僅輕描淡寫地說「還年輕不懂事」。

想不到今年6月底，納斯陸丁駕車載海露回家時，途中遇到搶匪，納斯陸丁被砍20多刀慘死，海露目睹全程嚇得逃跑，還哭得淚流滿面，悲喊「我的丈夫啊」，一度引起民眾同情。

海露最初供稱老公被4名搶匪攻擊，警方調查後卻發現，這起命案都是海露和情夫馬蒂策畫，海露眼見紙包不住火，坦承想把納斯陸丁的財產占為己有，和情夫一起想出搶劫殺人案。據悉，全案已調查完畢，上月底進入法院審理程序，海露將面臨最高20年有期徒刑，情夫馬蒂會被判無期徒刑或死刑。