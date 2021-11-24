民進黨祕書長林錫耀今在中常會報告中國五省市執法部門以不允許支持台獨為由，對台灣部分企業重罰、恫嚇威脅的惡劣行徑，身兼黨主席蔡英文總統回應，「我要在這裡呼籲朝野各界，共同正告北京當局，立刻停止這樣的行為，不要繼續傷害兩岸經貿及兩岸關係」。

蔡英文強調，北京當局對台商在中國經營的事業，以選擇性的執法進行恫嚇，只會讓兩岸的距離越走越遠，也更惡化中國投資環境，加速企業投資轉向。

遠東集團遭到大陸5省市查處，國台辦今24日公佈，目前已被罰款、追稅金額，總共超過20億台幣，更指對於「台獨金主」的認定，是精準打擊，台商應有清醒認知。

蔡總統在中常會中指出，最近看到，北京當局近期以監察院的政治獻金公開資料，意圖干預台灣民主政治發展，這種作法無助於兩岸經貿的正常交流，更對兩岸關係將造成嚴重的傷害。

總統說，長期以來，台商對於中國經濟發展、社會就業，以及兩岸交流有很大的貢獻。「我要強調，在民主自由的台灣，支持哪一個政黨、哪一個議題，都是台灣人民的選擇自由，也都應該被尊重，這正是民主自由可貴之處」。