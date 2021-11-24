12月11日、明年1月22日、明年2月19日登場的雲林三部曲演出，當天下午1點起就有音樂演出，3點半正式演出。（周麗蘭攝）

雲林縣府文化觀光處去年起以「流動的藝術饗宴」活動，結合現場表演與節目錄製，使雲林的文化元素在網路上傳播，今年12月至明年2月將推出「雲林三部曲」，把顏思齊開台、華武壟反抗荷蘭人、柯鐵虎抗日事件以舞台劇或現代舞方式呈現，表演地點分別在164滯洪池、土庫庄役場、古坑鄉荷苞山桐花公園。（周麗蘭攝）

雲林縣府文化觀光處去年起以「流動的藝術饗宴」活動，結合現場表演與節目錄製，使雲林的文化元素在網路上傳播，今年12月至明年2月將推出「雲林三部曲」，把顏思齊開台、華武壟反抗荷蘭人、柯鐵虎抗日事件以舞台劇或現代舞方式呈現，表演地點分別在164滯洪池、土庫庄役場、古坑鄉荷苞山桐花公園。

「流動的藝術饗宴」每月製播一集影片，錄製現場開放民眾欣賞，演出長度1小時，今年12月排定「雲林三部曲」，演繹「顏思齊-風起、「華武壟-大地」、「柯鐵虎-少年」3個歷史人物與族群的故事。

文觀處長陳璧君指出，1621年顏思齊率領弟兄登陸台灣，開啟漢人在台灣開墾重要里程碑；1636年在現今虎尾、土庫一代的華武壟族與荷蘭人對抗；1895年台灣被割讓給日本，柯鐵虎率眾抗日都是在雲林發生過的大事，本次將以音樂等表演藝術說歷史故事。

12月11日下午3點半將在164滯洪池演出「顏思齊-風起」音樂劇，當天現場下午1點起就有池畔市集與音樂表演；明年1月22日在土庫庄役場演出「華武壟-大地」現代舞劇；明年2月19日在古坑鄉荷苞山桐花公園演出「柯鐵虎-少年」的太鼓表演。

縣長張麗善表示，400年前航海王顏思齊踏上雲林縣水林鄉開始，雲林縣發生的大事都發人省思，用說的不足以讓人感動，打造融入沉浸式的演出，歡迎全台民眾起一起感受雲林的歷史故事。