天氣漸冷，麻油進入銷售旺季，不過進口芝麻因疫情影響航運價格上漲，加上油料、雇工費用提高，成本相對增加，雲林縣北港鎮為麻油主要產地，麻油業者為穩住客源，目前仍未調漲價格，每台斤維持180元，業者24日表示麻油至少已5年沒有漲價，冬令進補正是時候。

台灣麻油的原物料芝麻大多自泰國、印尼等東南亞國家進口，去年起因疫情影響，國際航運受阻運費上漲，芝麻本身價格也提高，加上加工過程機器燃油、人工費用增加，整體成本大幅上升，麻油加工業者都感受到不小壓力。

北港裕昌麻油行負責人陳柏錡表示，北港鎮為早年雲林沿海地區雜糧集散地，芝麻、花生等農產品匯集在此交易，因此雜糧商行、碾米廠與榨油廠林立，其中麻油與糕餅風味獨特，行銷全台，是遊客公認的最佳伴手禮。

陳柏錡說，國內目前種植芝麻並不多，雖然品質較佳，但價格也相對較高，因此還是以東南亞進口芝麻為主。最近國內疫情趨緩，但國外疫情還未受控制，所以國際航運價格仍居高不下，進口芝麻價格若未調降，國內麻油價格便沒有下降空間，甚至可能調漲。

陳柏錡提到，入冬後國人習慣進補，麻油雞、薑母鴨等進補料理都須使用大量麻油，麻油銷售量勢必大增，面對成本提高，部分麻油業者原本有意調漲價格，但經過討論，大家還是選擇薄利多銷方式穩住客源，同時祈求原物料不要持續上漲。

民眾指出，麻油是冬天料理的重要食材，白麻油可調配沾醬，黑麻油是進補聖品，面對萬物皆漲情況，麻油價格平穩讓大家省下不少錢，冬令進補正是時候。