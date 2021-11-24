華人置業23日發佈公告表示，相關股東已就向董事授予出售授權作出書面批准，授權出售集團於2021年9月23日（交易時段前）持有的中國恒大全部或部分約7.51億股授權股份，授權股份占恒大集團於2021年10月31日的已發行股本約5.67％。而華人置業老闆劉鑾雄如今割肉清倉恒大，也預計將虧損超過110億港元。

根據每日經濟新聞報導，劉鑾雄是香港著名富豪， 是關之琳、李嘉欣等明星的前男友，也是恒大集團董事長許家印的多年好友。 劉鑾雄夫婦過去可謂是恒大的「忠實粉絲」，曾是中國恒大重要股東，持有恒大集團9％股份。在恒大市值巔峰時期，其帳面最高盈利近百億港元。甚至2019年底，劉鑾雄夫婦還曾獲得中國恒大17億元人民幣的分紅。

回顧2017年劉鑾雄夫婦買入恒大集團的股票，結合後來幾年的股價走勢可謂是大賺一筆， 但如今最新公告預計將清倉恒大集團股份之後，推估僅能套現22.6億港元，換算虧損超過110億港元。