網紅鄧佳華自稱「FBI帥哥」，日前接受老闆連千毅的安排，即將進軍成人界拍片，鄧佳華卻屢次在臉書上失控，不斷向「香草姐姐」宜軒示愛喊話，如今更無預警提出離職，讓連千毅氣得喊封殺，23日深夜他再度作出奇怪舉動，直播21分鐘全程安靜，只不斷變換表情。

鄧佳華昨晚開直播，全程不發一語，一開始就眉頭緊皺，盯著某處若有所思，後來更是面露痛苦，還做出挑眉、摸下巴等動作，畫面十分詭異，卻吸引了2500人觀看，有網友認為鄧佳華的舉動有點可怕，但大部分的網友卻開始猜測鄧佳華開直播的原因。

鄧佳華深夜開直播，做了許多令人匪夷所思的事。(圖/翻攝自鄧佳華臉書)

鄧佳華一連串的謎之舉動，吸引許多人來看好戲，不少網友紛紛直呼：「我現在懂鏡子在佳華家的感受了」、「無法直視」、「恐佈遊戲」、「說出你內心的想法，讓大家幫你想辦法」、「看到你的臉，讓我整個人脾氣要上來了」、「不說話也這麼多人」、「夠了喔佳華」、「好強這樣也有2000人可以幹掉前老闆了」。

據《ETtoday新聞雲》報導，鄧佳華堅持離開連千毅，是因為不滿公司干預交友又被定位成丑角，也已經確定將到物流中心擔任包貨員，「我確實要離開舒適圈，下禮拜一的新工作，會穩穩的做，現在的我是自由自在的，這感覺好多了。」讓連千毅氣得喊告，求償違約金2千萬。