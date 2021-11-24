嘉義市警察局「智慧巡邏路線規畫」系統榮獲經濟部數位競賽佳作。（嘉義市警察局提供）

嘉義市政府警察局將數位科技與設計思維融入警察巡邏勤務，與新創團隊ActionAI（潤謙科技）合作，開發「智慧巡邏路線規畫」系統可用於降低犯罪率、交通事故率，榮獲經濟部工業局「2021數位科技解決方案」競賽佳作。

嘉義市警察局首創「智慧巡邏路線規畫」系統，運用大數據資料倉儲、資料建模等技術，開發出熱點模型，可動態依據治安交通熱區熱時，自動規畫巡邏路線，同時整合AR增強實境導航技術、AI車輛辨識技術，且第一線巡邏警員容易使用操作。

嘉市警察局長黃建榮說，巡邏是警察重要的日常勤務，有效發揮巡邏效益，就要從對的巡邏路線規畫開始，才能精準執法，預防治安事故，以往用經驗來判斷及規畫勤務，現在運用科技整合分析警政大數據資料，找出治安交通問題點，作為規畫警巡的依據，提升效益。

ActionAI潤謙團隊計畫主持人劉彥廷指出，此次構建智慧巡邏路線、事件戰情室、動態實時AR的基礎是大數據資料，幫助警方能透過這套系統去判讀數據，以期大幅降低犯罪率、交通事故率。

嘉市警局資訊科長曾紀秀說，警力有限，用宏觀、跨領域、跨地域、跨時間收整大數據，建立戰情儀表板做深度分析，來輔助巡邏路線及決策規畫，將有限的警力精準投放在對的時間地點，這項創新設計從全國51組參賽隊中脫穎而出，獲得佳作，將再進一步優化，希望明年能導入警政巡邏系統的實務用作，讓城市治安治理也數位化。