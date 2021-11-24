聯德控股-KY（4912）搭上元宇宙熱潮，為宏達電VR產品散熱模組獨家供應商，由於基期較低，明年出貨可望成長十倍，上看200萬台，而公司的電動車水冷板透過電子五哥參與認證、運動器材新訂單可望落袋，法人估2022年聯德營收將挑戰成長15％，為連續第二年攻頂。

聯德控股今年前三季獲利4.06億元，年增49％，直逼去年全年獲利，但因發放1.5元股票股利致股本膨脹，每股盈餘6.55元，法人推估全年將上看9元，為歷史次高紀錄，展望2022年，聯德控股在汽車水冷板、運動器材訂單上有所斬獲，法人估計，營收可望挑戰成長15％，獲利則有機會拿下1個股本。

聯德控股表示，3C、汽車、運動器材為營運三大主力，今年營收占比分別約40％、27～28％、31～32％，明年度最看好運動器材新訂單，公司透過Tonal品牌在業界打開知名度，在電動滑板車訂單也可望開發結果，將有機會拿下第四家運動器材品牌訂單。

至於在汽車方面，透過國內電子五哥參與電動車大廠汽車水冷板的認證，明年上半年可望小量出貨，預期2024年放量，汽車相關訂單雖沒有立即放量，但是訂單綁定時間長、穩定，續航力長，有利於鞏固汽車相關領域的布局。

聯德控股汽車營收比重已近三成，今年汽車的晶片荒拖累供應鏈，聯德控股認為，晶片短缺的情況明年還是無法緩解，但因為供應鏈的在手訂單龐大、訂單不是問題，一旦汽車晶片供給的瓶頸段打通，汽車供應鏈的出貨可望呈現爆炸性成長。

而元宇宙領域聯德控股也不缺席，聯德控股為宏達電VR產品散熱模組的獨家供應商，今年出貨量約20萬台，據了解，隨著VR、AR的應用進一步爆發，聯德控股明年交貨量挑戰200萬台，出貨年增幅呈現高角度成長，約當年增十倍。

此外，聯德控股也是低軌道衛星大廠的供應鏈，提供散熱模組產品，今年實際出貨量調高四成以上，從原定的50萬台攀升至70～80萬台，2022年預期成長50％，有望上看120萬台。