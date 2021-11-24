瑞典國會看來今天將選出財政部長安德森（Magdalena Andersson）擔任瑞典首位女總理。數個小時前，安德森在最後一刻與左派黨達成協議，獲得關鍵支持。

54歲的安德森本月稍早擔任社會民主黨（Social Democrats）黨魁，她昨晚與左派黨（Left Party）達成協議，以調高養老金換取支持今天的國會投票。

社會民主黨與左派黨敲定協議的消息宣布後，安德森告訴瑞典電視台（SVT）：「我們已經達成協議，將增強窮苦退休者的財務狀況。」

左派黨黨魁達格斯達（Nooshi Dadgostar）告訴瑞典全國廣播電台（Swedish Radio）：「我們不會阻擋安德森。」

根據瑞典體制，總理候選人不需要國會多數支持，只要不要遭多數反對即可擔任總理。

安德森已獲社會民主黨聯合政府夥伴綠黨（Green Party）還有中間黨（Centre Party）的支持。

然而，政治觀察家指出，中間黨還是有些微可能性將阻擋安德森擔任總理。中間黨先前警告，如果安德森對左派黨讓步太多，將撤回對她的支持。

瑞典國會將於格林威治時間8時（台北時間下午4時）舉行投票。如果當選，安德森於26日理覲見瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf）後將就職總理。

安德森將取代勒夫文（Stefan Lofven）擔任總理。勒夫文擔任總理7年後，於11月10日下台，外界普遍認為，他選在這個時機點辭職，是為了讓繼任者有時間準備2022年9月大選。