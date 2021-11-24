南投縣銀髮人才服務據點，24日剪綵啟用，提供有意繼續投入職場的55＋民眾，開創職涯第二春；縣長林明溱感謝勞動部補助經費，也肯定縣府團隊努力，促成全國六都之外第1、也是中台灣第1個實體銀髮人才服務據點啟用。

南投縣銀髮人才服務據點，24日剪綵啟用。（廖志晃攝）

南投縣銀髮人才服務據點啟用儀式，由林明溱、勞動部中彰投分署就業服務中心主任林聖國、縣府社會及勞動處長林志忠，縣議員張嘉哲、賴燕雪，南崗工業區廠商協進會理事長董正宗、南投縣工業會理事長施銘芳等人共同剪綵。

南投縣銀髮人才服務據點啟用，縣長林明溱（左）客串就業服務員。（廖志晃攝）

林明溱表示，他已經71歲，還在為社會服務，現在很多人50多歲就退休，實在太早了；銀髮人才服務據點，針對55歲以上或退休要再就業的銀髮族，提供求職服務，開發彈性工時，媒合各類正職、臨時性、季節性、短期性、部分工時等就業機會，並提供就業、職訓課程與諮詢服務。

林明溱指出，縣內65歲以上縣民占全縣19.2％，由於少子化趨勢，每年出生數比往生者少了約2000人；勞動部也發現55歲以上人口勞動參與率偏低，因此力推銀髮人才重新就業。

林聖國表示，根據調查，銀髮族仍維持在職場工作，因為生活有重心，持續與人互動，更有自信心，身體也比不上班的銀髮族健康。

董正宗指出，現在南崗工業區的廠商，缺工很嚴重，銀髮人才有經驗、穩定性高，歡迎銀髮族重返職場，開創事業第二春。

縣府歡迎有就業需求、僱用銀髮族意願的企業，到南投縣銀髮人才服務據點（南投市復興路98-3號—台灣銀行南投分行對面）或撥電話（049）2245580洽詢。