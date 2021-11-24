苗栗縣議員鄭聚然全力支持4大公投。（謝明俊攝）

苗栗縣議員陳碧華關心竹南鎮觀光發展。（謝明俊攝）

苗栗縣議員陳碧華關心竹南鎮觀光發展，質詢文觀局長林彥甫促進龍鳳漁港觀光策略。（謝明俊攝）

苗栗縣議會總質詢，縣議員鄭聚然質詢聚焦在4大公投案，鄭聚然直批蔡英文總統及民進黨，前後不一，過去為了政黨利益，全力反萊豬，現在還是為了政黨利益，全力護航萊豬，目前國內半導體投資增加，大幅用電，用電吃緊「把魚子醬當飯吃」缺電惡夢怎麼解？核4不重啟，將是無電可用。議員陳碧華則希望縣府加強推銷竹南海岸沿線景點，讓更多人來到苗栗兩日遊。

鄭聚然24日開始總質詢，就呼籲全民全力支持4大公投，「四個投同意 台灣更有力」，他以幻燈片一一說明4大投的重要性。他認為環保和供電並不相衝突，尤其是桃園沿岸長約27公里的藻礁海岸，是經歷7千年才能夠形成目前的規模，過去因長期排放的工業、家庭廢水已破壞了不少藻礁，只剩南邊4分之1的礁體狀況相對較好，為了生態，保護這些僅存的藻礁非常重要，而三接將嚴重破壞藻礁生態，將會萬劫不復。

鄭聚然表示，台灣用電量成長超預期，半導體投資增加，用電量快速上升，在保護藻礁的同時，越來越高的用電量缺口該如何填補？台電現有發電機組都已火力全開，台電企圖利用昂貴的氣渦輪機來救援供電，就像是沒飯吃時，改吃魚子醬來當飯吃，要解決這項問題，唯一解方就是重啟核4。

鄭聚然質疑，苗栗縣設有通霄電廠一座，目前的機組全都是燃氣機組，但是苗栗卻成為限電區域，這是何道理？讓他不解。鄭聚然並播放黃士修說明核電的短片，讓大家更了解核電。

鄭聚然指出，萊豬自今年元月開放進口後至11月10日為止，已累積進口46，910噸進口豬肉，至今仍未驗出任何萊劑，讓人質疑政府的把關有效嗎？苗栗縣政府究竟能不能把關確實標示豬肉產地。過去，民進黨及蔡英文總統為政黨利益反萊豬，現在又為政當利益掩護萊豬，前後不一，令人難以接受。

陳碧華總質詢時首先詢問在場官員，知不知道台東最美車站多良火車站？全體官員都舉手表示知悉，陳碧華透過照片介紹多良車站，並與竹南崎頂車站相比，她指出，許多前往台東遊覽的旅客都知道要去多良車站走一下，顯示多良車站知名度很高，而崎頂車站及周邊子母隧道等景點，都不遜於多良車站，甚至可說是有過之而無不及，卻無法擁有像多良車站一樣的知名度？

陳碧華接著透出竹南龍鳳漁港照片，漁港小吃中心是以鐵皮屋組成，攤位簡陋，但龍鳳漁港距離西濱、國3非常近，每周假日進出旅客上萬，龍鳳漁港擁有這樣好的條件，加上海岸森林、假日之森、長青之森、塭仔頭紅樹林生態公園等組成一連串的景點，質詢文觀局能否將龍鳳漁港觀光發展超越新竹南寮漁港，甚至是台中梧棲漁港？

文觀局長林彥甫回答，目前除了交通部觀光局補助龍鳳漁港驛站改善計畫外，日前，農委會主委陳吉仲也應允要改建觀光漁產大樓，另外，縣府已向交通部申請設置竹南、後龍風景特定區，未來如果計畫通過，加上，目前已在施工的龍鳳漁港聯外道路，未來將更可讓龍鳳漁港觀光更吸引人。