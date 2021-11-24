疫情趨緩，聯新國際醫療集團為感謝並慰勞醫護人員，特別舉辦「愛的饗宴－向醫護致敬」音樂沙龍，邀請桃園市國樂團演出膾炙人口曲目，包括知名音樂家鄧雨賢的「望春風」、顧冠仁的「蘇堤漫步」、朱昌耀的「揚州小調」...等。音樂會於11月26日中午12：30在聯新國際醫院門診大樓12樓國際會議廳，活動完全免費，歡迎民眾前往聆賞。

聯新國際醫療秋冬季音樂沙龍「愛的饗宴－向醫護致敬」，由聯新國際醫院、財團法人聯新文教基金會共同舉辦，桃園市國樂團擔綱演出。音樂會帶來多首經典名曲，不僅向辛苦抗疫的醫護人員致敬，也歡迎市民共襄盛舉，感受音樂藝術氣息，舒緩疫情期間的緊繃情緒。

桃園市國樂團成立5年，是全國最年輕的國樂團，但成就非凡，國內外演出深獲好評；錄音作品亦是音樂發燒片，榮獲今年「第32屆傳藝金曲獎」，6項提名入圍，2項得獎，分別為最大獎項－最佳專輯獎《絲竹雅韻》，以及最佳演奏獎《桃園四季》－范姜毅。桃園市國樂團以傳統國樂基底，搭配多元的音樂元素，融合傳統和創新，獲得高度矚目和肯定。

「愛的饗宴－向醫護致敬」音樂沙龍演出曲目有：百鳥朝鳳、蘇堤漫步、滿山春色、西班牙鬥牛舞曲、賽馬、揚鞭催馬運糧忙、望春風、火把節之夜、揚州小調等。透過桃園市國樂團團員年輕而功力扎實的專業演出，以古老而優美的樂器，奏出現代的音符，激出國樂革新的火花，展現觸動人心的國樂之美，值得細細品味聆賞。

聯新國際醫院表示，桃園市國樂團精湛的表演，通常需要購票進到藝術館或國家演藝廳院，這次聯新國際醫療及財團法人聯新文教基金會特別極力邀請移地至聯新國際醫院現場演出實屬不易，桃園市國樂團也以公益演出促成，並且準備多首精彩曲目，絕對讓民眾一飽耳福，不虛此行。聯新國際醫院提醒，進入院區請配合健保卡TOCC實聯制措施及體溫量測，全程配戴口罩，會議廳禁止飲食。