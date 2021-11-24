新北市新店區從事咖啡豆貿易的何明勳，22日遭槍手黃泳群行刑式槍擊死亡，北檢檢察官排定今（24）日下午解剖，釐清死因。據了解，死者頭部、頸部及左手臂各中1槍，其中1槍子彈卡在頭顱中，為確認位置，今特別向法醫研究所調來X光勘驗車，經X光片顯示，彈頭卡在頭顱前方靠近鼻腔處。

檢警調來X光勘驗車，確認死者顱內子彈位置。（王揚傑攝）

何男妻子今也接獲檢警通知到場，見媒體到場採訪，情緒顯得略為激動，不接受訪問也不願被拍攝，在友人陪同下快步離開。