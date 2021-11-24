在政府危老政策助攻下，北市萬華區老透天厝以2.2億元賣出，換算每坪土地高達320萬元，創下同路段透天厝地價的實價新高。專家分析，該透天厝兩側土地都已整合完畢，若不買下透天厝，建築基地將變成「凹」字型，類似當年永春都更基地卡著舊公寓的翻版，如今順利以2.2億元成交，對建商和屋主而言是雙贏。

位於萬華區西園路一段的透天厝，屋齡47年，土地約70坪，上月最終以2.2億元順利成交。

據實價登錄顯示，近5年西園路一段同路段透天厝，土地單價最高每坪276萬元，而此次成交透天厝成交時間是在今年10月，總價2.2億元，換算土地價格為每坪320萬元，土地單價也創下該路段的新高價。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該透天厝就位於改建土地的正中央，也是整個案子能否順利推動的重要關鍵，且透過危老改建最高可以爭取40%的容積獎勵，而該筆土地屬於商三，容積率達560%，若申請危老改建，獎勵後可興建的容積更高，因此最終以土地每坪320萬元成交，考量整合危老獎勵，其實成交價格還算合理。

除了西園路一段億元透天外，此次還揭露一筆民權東路二段透天厝，該透天厝地段在行天宮斜對面，地段位置佳，今年9月以2.75億元成交，換算土地每坪370萬元。

曾敬德指出，透天厝土地含金量高，且所有權人數較少，在危老推動如火如荼的態勢下，許多大馬路旁透天厝，也成為開發商優先整合的目標對象，也讓北市透天厝屋主成為這波危老改建的受惠者。