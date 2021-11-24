興富發(2542)下午舉行法說會，發言人廖昭雄副總直言，若是通膨、熱錢、低利、剛性需求四大面向沒有改變前，未來房市將維持今年下半年熱絡的情形。被問及央行升息是否會造成影響，他則說，若購屋者的月薪無法和利率一起漲的話，的確會造成影響，不過，還是要觀察升息的幅度。

至於房價表現，廖昭雄說，明年漲幅將以區域表現為主，北市因基期高，漲幅相對低，預期高雄漲幅將成為全台的冠軍。而今年房價漲幅冠軍由台南拿下，但基期也提高了，明年再漲上去也不會像今年這麼好。現在全台的房價基本上是跟著台積電走，它到那裡，房價就漲到那裡。

廖昭雄進一步解釋，目前台灣房市的四大現況，一是全世界不斷灑錢，現在全球都有通膨疑慮再起，有保值性的房產受到青睞；二是熱錢氾濫，台股不斷創新高，市場熱錢大舉湧進房市；三是低利時代，全球低利率已維持了很長一段時間；四是剛性需求，大環境以首購市場為主流，而長輩出資自備款、低利時代加上租金高漲，加強首購族的意願。

對於升息的影響，廖昭雄說，央行升息會參考全世界，以自己是市井小民來看，低利率環境很久，也是首購族最在意的事，首購利率大約在1.3%左右，有3年寬限期，現在用這樣的方式來購屋，所以如果月薪不能跟利率同步上去，這件事就會有很大的影響，會影響整個房地產，問題就會很大，公司行號對於薪資漲幅3~5%，如果利率只是微調，首購族的購屋意願就不會受到影響。

近期政府將會再出手打房傳言甚囂塵上，廖昭雄說，房地產價格是所有數據反應的結果，政府一定握有所有的數字，若政策有一些措施，是不是預期房市會繼續漲？公司對打炒房是絕對贊成的，但相信政府不會刻意的去打房的，其實投資房地產也是眾多投資選項的一種，該怎麼課稅就課稅，不要把它看成萬惡的投資方法。

興富發前3季成屋銷售來到28億元，至11月下旬已放大到30億元。全台九案正銷售中個案，截至第三季已售344億元，到11月21日已408億元。而就2021年線上銷售預售已去化約219億元，至10月底已228億元。廖昭雄說，今年完工交屋量爆發，估計今年EPS應該會有6元以上。