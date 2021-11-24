美國國會稅制聯合會（Congress Joint Committee on TaxationJCT）周二表示，根據拜登總統的「重建美好未來」（Build Back Better）法案，收入超過100萬美元的美國人稅負將增加，改正該委員會先前所做的分析結果，即富人稅負將下滑。

該國會委員會表示，根據眾議院上周通過、目前參議院正在審議的「重建美好未來」法案，所得超過100萬美元的美國人平均稅率將從目前的29.9%升高至為33.1%。之前所做的分析則指出該富人稅率將降至28.2%。

根據該法案，年收入介於50萬至100萬美元的美國人，其稅負將從目前的28.1%降至27.2%，而非先前報告的降至26.8%。

除了共和黨全面反對之外，部分民主黨人也不贊同這個規模達1.75兆美元的社會支出與氣候應對法案，他們認為該法案將減輕部分美國富人的稅負，即使也會增加其他高所得者和企業的稅負，為拜登的這項重大支出案籌措資金。