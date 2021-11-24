升息的不確定性，會是明年金融市場的黑天鵝？永豐投信董事長林弘立今天表示，升息對債券價格一定有影響，但對股市不會是翹翹板效應（意指升息股市下跌），升息階段，產業或公司的成長性會顯得更重點。

林弘立則表示，在升息的環境下，對債市一定有衝擊，因為有Capital loss，也就是升息會造成債市偏空；但股市卻不會是翹翹板，台灣挺過了疫情，這2年出口暢旺，企業也大都是營收年增正成長且呈獲利，此一獲利情勢至少會延續到明年第一季。明年全年企業營收和獲利或許比今年低，但若和去年和前年比仍會是正成長。

永豐投信今年績極募集基金，總經理濮樂偉表示，明年仍以募集至少3檔為目標，會聚焦在高息、ESG相關和醫療生技等。至於市場憂心明年全球處於升息的環境，是否會對股市造成衝擊？濮樂偉表示，明年是一個升息的環境，台灣投資人在投資部位上有不少債券，而在升息環境下，是不利率債券投資，一定會有很多資金從債券型產品移出，因此，明年永豐投信的產品會設計高息基金，滿足自債市轉出的投資人需求。

對於近一個月來市場熱議的「元宇宙」，濮樂偉表示，目前「元宇宙」還只是在起步，其相關的生產商也都尚未獲利，所以暫時不會將元宇宙設計成基金產品。永豐投信在基金產品會以趨勢明確且相關題材的公司都已經獲利為投資主軸。