新北市議員陳明義接獲10多間五股、泰山、林口社區大樓投訴，數間民間垃圾清運業者，以「新北焚化廠歲修不收垃圾」為由，調漲約2倍清運費用，引發民怨。環保局表示，已針對該名業者進行調查，民眾遇廠商哄抬情形，可向環保局舉報，市府將從嚴處置。

陳明義表示，近期接獲多間社區大樓投訴，負責清運垃圾的公司表示，因為「新北焚化廠歲修不收垃圾」調漲清運費用，從原先一公噸6000元漲價成9000多元，社區垃圾因無法停止收運，社區管委會只能被迫「當盤子」。

陳明義說，八里、樹林焚化廠都已歲修完成，且就算是歲修暫不收垃圾，收運價格最高時，環保局也有提供垃圾暫置場等配套，價格都沒有調高，業者疑似只想收價格較高的「事業用廢棄物」，因此誆騙社區，惡意哄抬價格，實在離譜。

環保局表示，新北市已於今年10月中完成垃圾焚化廠的歲修作業，目前垃圾焚化廠的垃圾處理完全正常，且社區、民生垃圾優先進廠，並無業者所述，因焚化廠歲修致無法收運社區大樓垃圾情形。

環保局指出，目前已針對投訴業者進行調查，民眾若遇清運業者惡意棄收或哄抬價格，可向環保局反映，若經查核屬實，環保局會限制業者進焚化廠資格，此外，也會針對常遭民眾投訴清運業者加強查核，從嚴處置；若為其他縣市許可業者，也會移請該縣市環保局處理。