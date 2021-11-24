女星楊千霈將於27日主持金馬58紅毯，距離2009年首次主持，幾乎連續主持12個年頭，堪稱金馬紅毯御用主持，而歲月似乎也沒在楊千霈臉上留下痕跡，只不過近年身旁搭檔都是「小鮮肉」，讓她笑稱要費心調整「最佳狀態」，還開玩笑表示很感恩金馬執委會幫她謀福利。

每年星光紅毯評論，網友也都對楊千霈穿著高度關注，她今年與林莉婚紗團隊再次合作，特地訂製全新高級訂製服，楊千霈也提供了許多設計概念的創意，看到初步打樣，還表示「露不夠多」，雖然要為了尺度嚴格體重管理、控制飲食，但為了有最佳的視覺呈現效果，也是紅毯主持人的敬業表現。

楊千霈主持今年金馬紅毯。（楊千霈提供）

主持多次，楊千霈表示很感謝金馬執委會的器重，也感謝粉絲的肯定，沒有看膩；很多人以為主持12次，應是倒吃甘蔗，楊千霈笑稱「才知道自己焦慮症有多嚴重。」除了紅毯，她也主持金馬58深度訪談節目，歷年10、11月都是她的閉關期，推掉不少商業邀約，常常就是追片到凌晨，近期常常天亮才入睡；楊千霈直呼「演戲」有很大的魔力，彷彿在家把所有角色都演了一輪，為此熬出黑眼圈也甘之如飴。