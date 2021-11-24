江俊翰大變身回歸八點檔《黃金歲月》飾演小鎮醫師。（民視提供）

江俊翰大變身回歸八點檔《黃金歲月》飾演小鎮醫師，與賴慧如有許多對手戲。（民視提供）

49歲的藝人江俊翰日前遭前男友爆料吸毒以及私密性事，逼得他被迫出櫃，並強調「身為同志我沒錯」，爾後前男友也向江俊翰道歉，他事後則透過去花東小旅行散心充電。而民視也再度力挺，日前他已回歸加入八點檔《黃金歲月》拍攝，飾演小鎮醫師「孫彥良」，在一場意外中碰見賴慧如飾演的阿嬌，因著性格濟弱扶貧的正義感，看見懷孕又孤身一人的阿嬌起了憐憫之心，決心要好好照顧她。

江俊翰為區別角色特別瘦身跟染髮，要讓觀眾看到不一樣的江俊翰。搭檔演出的賴慧如開心表示，上一檔跟江俊翰合作就相當有默契，這一次自己成了哭包，看到江俊翰也只能一直哭，讓她直呼：「從搞笑舅媽變成單身弱女子，心情轉折好大！」

江俊翰表示，自從知道要演出小鎮醫師角色，特別特訓減重以及觀看醫生影集做功課，費盡心思，坦言因為上一檔《多情城市》因為演出上了年紀的醫生，有刻意吃胖，這次要瘦身有感「果然吃胖容易瘦身難」。此外，演小鎮醫師對他有點障礙，就是專業台詞相當多，像面對沒有台詞一直哭的賴慧如，反而他要講一連串的專有名詞，「我好像在對活人唸經」。

努力改變身型的江俊翰，被問到瘦幾公斤時，表示沒有刻意量體重，不過穿衣服有很明顯感受，褲子已鬆到常常走路要刻意拉一下，或者已經到要用皮帶了。不過他說沒有特別給自己壓力，不過可能跟身心放鬆後有關。他進一步說像他之前休息有到花東旅行，每天還是有吃當地美食跟小吃，然後跟朋友一起走步道，沒想到玩一圈後回到台北發現體重意外減輕了，不過吃的部份也有稍微忌口，像油炸跟精緻澱粉就減少攝取。

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