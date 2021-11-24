海洋委員會海巡署為加強巡邏台灣海域及保護漁民，特別委由台船建造100噸級巡防救難艇15艘，100噸級巡防救難艇（台船編號HNO.1148）今（24）日舉行下水典禮。（台船提供）

海洋委員會海巡署為加強巡邏台灣海域及保護漁民，特別委由台船建造100噸級巡防救難艇15艘，100噸級巡防救難艇（台船編號HNO.1148）今（24）日舉行下水典禮，全案預計於2023年全部完工交船。

今下水典禮由台船公司廠長朱有亮與海巡署艦隊分署副分署長吳金河共同主持，並請戴雪芬女士擔任擲瓶（督察組胡清竣組長夫人），另也邀請海巡署、船舶發展中心、中國驗船中心、BV驗船中心等貴賓蒞廠觀禮，共襄盛舉。

台船指出，本艇最高航速可達30節，續航力更達1200浬（約2160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性，可為海巡弟兄姊妹在值勤時的最佳幫手。

台船公司積極配合「國艦國造」政策，建造海巡署與海軍作戰性能優異之艦艇，目前除100噸級系列船外，尚有海巡署委建4000噸級及1000噸級巡防救難艦建造中。

未來除各項軍艦及公務船建造，台船也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許為各式公務船提供最大後勤維修能量，作為我國國防戰力之最堅強後盾。

台船近年積極轉型，除本業商船建造外最重要係配合「國艦國造」政策，陸續為海巡署、海軍、財政部關務署建造性能優異之艦艇，今年下旬陸續完成關務署100噸級巡緝艇開工、陽明海運2800TEU級貨櫃輪完工交船以及65000載重噸級潛舉式甲板重貨載運輪「GPO EMERALD」交船，不論公務船或商用船舶皆有好消息傳出，朝全年度營運業績轉盈目標前進。

未來，台船將全力配合各型公務船艦之建造需求，提供後續優良的維修服務，整合現有企業管理資訊系統確保國艦國造的優良品質與全壽期服務，藉由國艦國造政策帶動相關產業提升國內就業市場及經濟發展，培養造船產業優秀人才。