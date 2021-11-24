影壇巨星周星馳憑藉獨特的幽默感爆紅，被封為「喜劇之王」，他不僅演技精湛，這些年退居幕後當導演，即使自己沒下去演，推出的作品仍是票房、品質雙保證，而即便擁有眾多經典作品，星爺也是有吃鱉的失敗作，網路上公認周星馳最大敗筆作品是《千王之王2000》，這部片由王晶執導，張家輝、周星馳主演，雖然當年票房很高，但本質上仍普遍被認為有濃厚的爛片感。

《千王之王2000》在1999年暑假檔期推出，畢竟有周星馳加持，票房輕輕鬆鬆拿下1914萬港幣，是該年度港片票房排行榜第5名，不過號稱星爺主演，其實他只能算客串，因為一來該片並非周星馳式喜劇片，他也不是男主角，只是演了男二號「黃師虎」，真正的男主角是張家輝，相傳王晶當年力捧張家輝，但十多年了他仍未大走紅，因此這部片拉了周星馳來拉抬聲勢，可惜仍沒仍捧紅張家輝，反倒讓王晶與星爺之間鬧翻，友誼破裂。

相傳當時周星馳被王晶找去當支援，合約跟其他演員非常不一樣，他在《千王之王2000》中僅拍攝9天，片酬領日薪，一天要支付他高達120萬港幣，也出演該片的影星吳君如是後在節目上就說，周星馳真的片酬很高，開玩笑表示每天開工就是先開始算百元鈔，「數到收工都還沒數完要付給星爺的120萬元」。

之後導演王晶上了節目，也被吳君如求證此事，他直言其實星爺是簽約拍7天，片酬則高於流傳的120萬港幣，更爆星爺拍片時不太合作，兩人因此合作得不太開心，周星馳拍到第6天已經受不了，王晶就說不想拍可以走人，第7天的片酬當作送他的。

王晶與周星馳在拍完《千王之王2000》後，也真的就此沒再合作，生活也無交集，但王晶對周星馳評價仍高，曾公開說過周星馳是他見過最棒的演員，「沒有之一」，工作上的不愉快，沒影響到內心對星爺的評價。