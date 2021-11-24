考量屏東藝術多元發展的可能性，在立委周春米牽線下，屏東縣政府與紙風車24日正式合作設立「紙風車屏東戲劇藝術中心」，這項醞釀已久的藝術扎根計畫，在屏東藝術館重啟後如願實現，這是紙風車跨出台北，在南部成立的第一個訓練基地。

屏東縣長潘孟安表示，屏東戲劇藝術中心未來透過人才培訓及藝術推廣計畫，以戲劇陪伴在地長輩、青少年及一般大眾，讓他們以自身生命經驗成為戲劇元素，一同參與創作和演出，讓大家可以在自己地方，用自己的話、以表演藝術方式，說自己的故事。

紙風車劇團將與屏東縣政府合作，培訓屏東種子，以在地人演自己家鄉的故事。（林和生攝）

這與紙風車啟動368兒童藝術工程在各地巡演經驗中，發現需要藝術的不僅是孩子，許多青少年及大人也有接觸藝術、參與戲劇的期待，理念與潘不謀而合。

導演吳念真認為，紙風車成立至今近30年，比別人多的是經驗，在演出過程中發現，文藝表演必須是在地，因為越在地、才能越國際，類似合作將從屏東開始，開啟互相協助模式，讓屏東多元文化特色持續被看見；為何選擇屏東？他打趣地說，屏東氣候炎熱，萌芽跟成長更容易。

吳念真也透露，若政治人物在首任任期推動此事，他會認為是在拚政績，但潘孟安任期即將屆滿，卻有如此動力，認為他是真心想做；吳有感而發地說，走向其他城市，文化是最強悍的力量，期待這天早日來臨，能在其他地方看到屏東人演屏東的事。

紙風車董事長李遠承諾，他們不會排擠地方資源，會從外界募款，陪伴屏東一起成長；顧問陳玲玉更直言，屏東人有福了，因為紙風車來了，畢竟追求孩子笑容，台灣未來才有希望。