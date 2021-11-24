櫃買中心24日表示，自11月1日起至12月30日舉辦「尋找櫃買系列指數雙冠王」活動，本次活動採「神算王」及「績效王」雙主軸方式進行，短短三週已吸引近4千人次之各方投資好手參與。

櫃買該活動參加方式簡單、完全免費，並贈送7-11虛擬商品卡及遠東百貨即享券等多項獎品，可直接在手機上使用，投資人可拿起手機輕鬆參加活動，好禮帶著走。

櫃買中心表示，統計上櫃公司110年前3季營收及稅前淨利年增各為18％及43％，在基本面好、資金動能充沛與中小型股輪動漲勢，「櫃買富櫃200指數」近日屢創新高，而藉由ESG評鑑把關的「臺灣上櫃永續指數」成分股，兆豐上櫃ESG電菁N（020026）、及元大上櫃ESG成長N（020027）等兩檔ETN也表現不俗，截至上週五（19日），績效王競賽參賽者9成以上都賺錢，操作績效最佳的參賽者報酬率更逼近4成。

櫃買中心指出，投資人應定期審視自己的投資組合，績效王模擬投資競賽活動將於11月29日上午9時至12月1日晚上12時，開放參賽者進行期中調整，參賽者仍須留意投資標的至少分散在5個以上。另為強化投資人風險意識，活動設有投資若虧損超過20％即須停損之機制，投資人可把握機會調整配置最佳投資組合。為響應行政院政策，綁定數位五倍券的投資人只要完成相關資料登入，「神算王」及「績效王」活動之抽獎機會將可提高到5倍，符合資格的投資人儘快至櫃買中心網站登記。