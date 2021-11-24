行政院公共工程委員會舉辦的「第21屆公共工程金質獎」，得獎名單揭曉，經濟部水利署24日堪示，該署榮獲「公共工程品質優良獎-水利類」1件特優、2件佳作、「公共工程品質優良獎-設施類」1件優等，及首屆「公共設施維護管理獎」1件優等、2件佳作，合計7件工程在品質及設施維護工作，受到公共工程委員會的肯定。

水利署指出，今年度「公共工程品質優良獎-水利類」特優的「中港溪東興堤防環境營造工程（一）」，面臨堤防老舊及生態外來種入侵等問題，藉由科技檢測修新如舊，並以乾砌石、坡面植生，及抿石子等工法，結合當地文化內涵，以優質工程品質，再現古堤風華。

台中「旱溪排水（萬安橋至樹王橋）整治工程」以背填混凝土漿砌塊石邊坡、渠底拋石、栽種適地喬木等工項，排水改善長度約340公尺，除符合原防洪標準，更利用公有地範圍，提升防洪標準，目前已成為鄰里間熱愛的散步好去處，成功打造有溫度的水利工程環境空間。

位於東部的「木瓜溪初英一號暨華隆護岸堤段河川環境改善工程」改善華隆護岸及初英一號堤段共計1784公尺，華隆護岸新建部分，基礎採箱型石籠、前坡以石籠蓆墊，善用塊石就地取材節能減碳，以柔性工法減少使用混凝土量、工區土方平衡的規劃設計，並由台大水工所認養作為微水力發電研發及測試場域，工區落實生態檢核，迴避予以保留高達三米的台灣原生火刺木，且與花蓮林管處跨域合作復育及推展環境教育工作。

此外，「公共工程品質優良獎-設施類」榮獲優等的牡丹水庫小水力發電新建工程，是結合綠能政策及2019年再生能源發展條例，為修法後首座申請設置之小水力發電廠（裝置容量490KW），利用既有鋼管引水發電，再利用新設尾水路設施放流回淨水池供應民生用水，達到發電與民生用水多目標使用，創造循環經濟，完成後，年發電量315.9萬度，可供812戶家庭 1年的用電。

水利署表示，獲「公共設施維護管理獎」的曾文水庫、石門水庫及湖山水庫，則展現水資源永續精神，為台灣重大基礎建設，尤其是在枯水期間，更是台灣穩定供水的重要關鍵，故平常的設施維護工作，顯得格外重要，在檢查與安全評估機制上，水庫每年辦理安全檢查，及每5年辦理整體性安全評估，並由經濟部安全評估小組審視確認安全性，及以監測設備監控水庫安全，維護與保養工作上，亦不容忽視。

尤以台灣多砂河川，強化集水區保育及水庫庫容維持，是水庫設施維護重要項目，無論是全國首創的抽泥船或設置防淤排砂隧道，都是水庫延壽與回春妙方，整體設施維護工作，除掌握水庫各項水利設備運作狀況外，並建立緊急應變機制，以確保水庫營運安全與供水穩定。

水利署強調，水利建設擔負著防洪、抗旱給水及優質水環境等重責大任，與民眾息息相關且有提振整體社會經濟作用，水利署致力於提升施工職業安全衛生與落實三級品管制度，本次獲獎除感謝各界專家學者指導外，更感謝施工廠商辛苦付出及戮力配合，水利署工程人員努力維持工程品質及各項設施維護工作，不僅爭取榮譽，更凝聚一份向心力，務使各項工程能如期如質如度完成，以公共建設計畫全生命週期思維，落實永續工程目標。