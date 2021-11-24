手搖飲店越開越多，老字號「50嵐」依然屹立不搖，一名網友表示，第一次買50嵐的布丁奶茶，沒想到有驚人發現，立刻PO網求證，結果釣出前店員解答，網友一看覺得超划算，而且一定要點大杯，還有人直呼「等等下班立馬去買」！

一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》表示，第一次買50嵐的布丁奶茶，結果發現裡面竟然放了兩顆布丁，而且大杯的只要50元，他原本以為只有一顆，好奇到底是店員搞錯了，還是他記錯了，想詢問大家，平時買的布丁奶茶裡面有幾顆布丁？

網友意外發現，50嵐的大杯布丁奶茶，裡面竟然有兩顆布丁。(圖/截自爆廢公社公開版臉書)

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「哇靠，有這回事？」、「你這杯多少錢啊？」、「那個縣市的？」、「超爽欸」、「布丁讚」、「哇…突然想喝50嵐布丁奶茶了」、「一般飲料店都一個而已耶」、「大杯有兩顆布丁？？等等下班立馬去買」。

有前店員留言解答，大杯的是放兩顆布丁沒錯，中杯的一顆，也有之前在50嵐打工的網友說，他加布丁的原則就是「塞爆」，原PO一看秒懂，直呼「看來點大杯比較划算」；還有內行人透露，他都買「布丁奶茶」加波霸，因為有2顆布丁才60元，如果是買「波霸奶茶」加布丁，就只有一顆布丁但要65元。