王上菲、劉育仁在《女力報到-愛的故事》閃婚。（TVBS提供）

TVBS《女力報到-愛的故事》近日劇情王上菲與梁瀚名表弟劉育仁不打不相識，交往幾個月就閃婚，問及王上菲戲外是否有可能閃婚，她透露：「自己完全不會這麼做，因為婚姻是長久的約定，不會這麼倉促莽撞決定。」

王上菲與劉育仁劇中一起在楊雅筑公司上班，時常相處感情日漸升溫，在劉育仁多次直球告白後，終於打動王上菲心意答應交往，未料卻殺出程咬金！劉育仁父親認為兩人門當戶不對，阻止兩人戀愛並要求與其他女生結婚，逼得劉育仁以婚約對抗，求婚王上菲成功後，直接殺到戶政事務所登記。王上菲劇中與劉育仁認識交往幾個月即閃婚升格「周太太」，與楊雅筑除了是17連同袍還甜喊「表嫂」，姊妹情親上加親。

戲裡王上菲與劉育仁打情罵俏互動深受觀眾喜愛，就連求婚也相當逗趣，劉育仁問「是否願意嫁給我？」王上菲可愛回應「你敢娶、我就嫁」，配對成功。兩人交往後進展神速，上演甜蜜床戲，王上菲分享拍攝此場床戲是兩人首次這麼親密，劇情設定先磨鼻子、親臉頰後往床靠近。不過劉育仁因為害羞，兩人要碰鼻子時，都只有稍微觸碰，害得她很想主動引導，稍微激情一些，但太主動又與劇情不符只好憋著，王上菲也透露劉育仁在每個身體觸碰動作之前都會先溝通，和他拍親密戲很有安全感。

王上菲與劉育仁劇中戀情遭劉育仁父親反對，甚至以斷絕父子關係要他們即刻分手。王上菲談起戲外戀情若遇到對方家人反對的話，自己會身體力行，用行動證明給他們看，不過自己很幸運過去還沒有自己喜歡對象遭家人反對，「爸媽都會叫我試試看多認識，不會從反對開始，但也會跟我說一些要保護自己的方式，不希望我被傷害」。