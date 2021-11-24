11月25日是聯合國於1999年所訂定的「國際終止婦女受暴日」，根據WHO 2021年的最新報告，全球有三分之一女性、7.36億人曾遭受過身體及性暴力的侵害，而其中生活在低收入國家的女性，最容易遭受來自親密伴侶的身體或性暴力行為。

在衣索比亞中部邵克羅地區，今年15歲的卡蜜拉因雙親很早過世，7歲開始就一直住在收養家庭裡。養父原本答應卡蜜拉會支持她受教育，並且像對待自己孩子一般平等對待她。多年過去，在卡蜜拉15歲時，養父居然趁家裡無人時性侵了她，害怕失去依靠的卡蜜拉不敢聲張，養父因而持續騷擾她，直到卡蜜拉發現自己懷孕，所幸當地的婦女兒少事務辦公室提供卡蜜拉暫時庇護住所及基本生活需用，同時幫助她向養父提告。

面對當地嚴峻挑戰，世界展望會將與當地婦女兒少事務辦公室合作，興建受暴青少女庇護中心，同時也協助強化邵克羅地區的兒保通報系統，並支持當地學校的兒童權利社團，以及為中輟兒少與失業青年人舉辦生活技能課程與職技訓練，更特別關顧當地容易遭遇童婚、童工及兒童販運的高風險個案。

以衣索比亞為例，在世界展望會過去10年的努力之下，有效幫助衣國童婚比率下降1／3，但新冠疫情卻助長暴力發生，讓一切努力回到原點。在國際終止婦女受暴日前夕，世界展望會呼籲民眾關注世界各地貧困社區婦女及女童的受暴問題，捐款「小天使‧愛心禮」兒童保護方案或加入「兒童資助計畫」，幫助更多孩子遠離受暴陰霾，更有機會找回無憂無慮的笑容。捐款可洽台灣世界展望會官網。

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