民進黨今中常會，邀請立委洪申翰針對COP26（第26屆聯合國氣候變化大會）國際談判成果報告強調，台灣正在能源轉型的路徑上，以增加天然氣發電，作為淨零轉型的橋接能源，逐步降低燃煤發電的佔比；身兼黨主席蔡英文總統裁示，行政院把洪申翰做的報告以及建議，請國發會納入。

民進黨今中常會洪申翰透過視訊向與會者報告，民進黨發言人周江杰轉述，洪申翰說，多國對台灣未來再生能源發展，尤其離岸風電、海洋能、地熱都表達高度期待和好奇。此外，台灣應留意未來國際經貿聯盟與談判議程中，氣候治理重要性提升的趨勢，例如移除化石燃料補貼。

洪申翰建議，台灣可以加強在對太平洋友邦國家，在面對氣候變遷議題的合作，並且可以提供技術及資金上的協助；台灣正在發展再生能源，並且在能源轉型的路徑上，以增加天然氣發電的方式，作為淨零轉型的橋接能源，逐步降低燃煤發電的佔比，也符合目前國際淨零碳排的發展趨勢。

蔡英文聽取報告後裁示，讓台灣在氣候變遷的相關議題上能有發聲的機會，讓世界可以看到台灣所做的努力，同時也知道全世界在面臨氣候變遷的議題上集體努力的方向，跟未來台灣必須要做的相關努力方向。

總統認為，洪申翰最後提出的這幾個觀察，對台灣來講是非常重要的，所以請行政院把今天洪申翰所做的報告內容以及建議，請國發會納進去，因為國發會現在在整合淨零排放的路徑，在做相關規劃的時候，可以跟國際同步，甚至超前。

總統說，也希望對於淨零排放的目標比較具體的路徑圖，可以及早提出，因為近來外界對於這個事情的呼籲越來越多，大家也都想知道除了表達意願之外，政府實際政策的規劃是什麼，至少要拿出一個草案，讓社會大眾一起討論，因為經過討論的過程，大家才能更深刻理解這個挑戰的嚴肅性，也讓不論是企業或是相關的單位知道，在面對未來的挑戰時，從現在開始應該要朝哪個方向去，讓大家能夠及早準備。