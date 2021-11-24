外傳出國民黨台北市議員羅智強被徵詢參選高雄市長，國民黨主席朱立倫今天(24日)回應，「我剛從高雄過來，我從來沒有聽過這樣的消息，現階段就是全力推動4大公投」。同黨台北市議員游淑慧則表示，她也詢問過羅智強這個問題，但就連羅智強自己都不知到風從何處起，「我剛問智強，連他都不知風從哪起」。

為了宣揚四大公投，現任台北市議員及國民黨副秘書長羅智強，發起夜宿凱道49天，也為了拚公投宣傳，南征北討，引起政壇關注，也提高不少聲量，由於羅智強曾於高雄三民區參選過市議員，且曾就讀過中山大學，跟高雄淵源頗深，現在傳出羅智強被徵詢，有可能參選高雄市長。

對此，陳其邁16日於市議會受訪時，被問對於羅智強可能選高雄市長到有何看法，他僅簡短一句話：「沒有評論！謝謝」，隨即離去；羅智強幕僚16日則向「中時新聞網」回應表示，個人選舉的事，都等公投過後再說，目前以力拚公投過關為主。

朱立倫也說，從來沒聽過這樣的新聞、這樣的消息。他強調，現階段國民黨全力推4大公投，12184項都同意，台灣更美麗，4項同意邁向勝利。

游淑慧今天則是在臉書上表示，最近突然連續冒出羅智強參選高雄市長的新聞，「我剛問智強，連他都不知風從哪起」，但他應該是讓暖男會發冷的人。網友們也留言回應，「好樣，智強戰將出征到高雄，加油」、「若真。百分百支持」、「我覺得可以耶」。羅智強也留言回應游淑慧，「先拚公投！大家加油！」。